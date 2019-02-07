«حبة جنة» تصل إلى 3 ملايين مشاهدة

وصل فيديو كليب «حبة جنة»، للمطربة شيرين عبد الوهاب، إلى 3 ملايين مشاهدة، عبر قناتها الشخصية على «اليوتيوب»، وكل هذا خلال ثلاثة أيام من طرح الفيديو كليب، حيث استعانت المطربة شيرين عبد الوهاب بزوجها المطرب حسام حبيب في الفيديو كليب، ولكن طوال الكليب لم يظهر وجهه، وليس هناك سبب لهذا.

أغنية «حبة جنة» من ضمن أغاني ألبوم المطربة شيرين «نساي»، الذي طرح منذ أشهر قليلة، وأيضًا أغنية «حبة جنة» من ألحان مدين، وكلمات الشاعر محمد عاطف، وتوزيع أحمد إبراهيم.

والجدير بالذكر أن ألبوم شيرين «نساي» هو أول ألبوم لها بعد زواجها من المطرب حسام حبيب، كما تعدى أكثر من 27 مليون مشاهدة على موقع «يوتيوب» بعد أيام قليلة من طرحه، وأيضًا يضم الألبوم 12 أغنية: «كدابين، حبة جنة، أبو الرجالة، ياريتها جت، تاج راسك، طيبة وجدعة، لواني، كلام عينيه، نساي، بيصعب عليا، وضعفي».

وكان آخر أعمال المطربة شيرين عبد الوهاب الدرامية مسلسل «طريقي»، الذي عرض في رمضان 2015، والذي شارك في بطولته: أحمد فهمي، باسل الخياط، سوسن بدر، محمود الجندي، محمد ممدوح، محمد عادل، ياسمين صبري، ميس حمدان، ومحمد حاتم، ومن إخراج محمد شاكر خضير، ومن تأليف تامر حبيب.

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