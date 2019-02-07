كيف ظهرت شهيرة في عزاء والد نهال عنبر؟

ظهرت الفنانة شهيرة في عزاء والد الفنانة نهال عنبر وعلى رأسها كاب يغطي شعرها؛ حيث حرصت الفنانة شهيرة على أن تحضر العزاء لتواسي الفنانة نهال عنبر، وتكون ضمن الفنانين الذين حضروا العزاء.

وشيعت جنازة والد الفنانة نهال عنبر يوم الأحد 3 فبراير (شباط) من مسجد الحصري في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) .

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وكانت الفنانة شهيرة ظهرت منذ أيام مع الفنانة سهير رمزي بدون حجاب ولا تضعان أي غطاء على الرأس، وهذا كان خلال زيارتهما لأحد البازارات الخيرية الذي أقيم في أحد المراكز التجارية لتوفير متطلبات المرأة؛ حيث إنهما في الفترة الأخيرة وقبل خلع الفنانة شهيرة وسهير رمزي الحجاب كانتا تظهران بغطاء على الرأس مثل «الكاب» أو «القبعة».

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة شهيرة كان فيلم «الحب بين قوسين»، والذي شارك في بطولته سلوى عثمان وهشام عبد الحميد، ومن تأليف عبد الوهاب مطاوع ونبيل عصمت، ومن إخراج أشرف فهمي وسعد بلال.

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كما أن الفنانة نهال عنبر تشارك في مسلسل «طلعت روحي»، الذي يعرض حالياً على شاشة قناة CBC والذي يشارك في بطولته إنجي وجدان وبيكولا معوض وإسلام إبراهيم وميار الغيطي وهبة عبد العزيز وتامر فرج، وإخراج رامي رزق الله وتأليف شريف بدر الدين. وتستعد الفنانة نهال عنبر لمسلسلها الجديد «حكايتي» في رمضان المقبل، والذي يشارك في بطولته ياسمين صبري ومها أبو عوف ووفاء عامر وإدوارد وإسلام جمال وأحمد حلاوة، ومن تأليف محمد عبد المعطي، ومن إخراج أحمد سمير فرج.