تعرف على تفاصيل حفل "جورج وسوف" في عيد الحب

قرر المغني وسلطان الطرب «جورج وسوف» أن يقيم حفلًا غنائيًا ضخمًا؛ بمناسبة عيد الحب يوم 14 فبراير، في أحد الفنادق، حيث تم طرح فئتين من تذاكر الحفل، الذي من المقرر أن يقام في التاسعة مساء، بحضور جمهوره ومتابعيه ومحبيه.

وسيقدم «سلطان الطرب» جورج وسوف عددًا من أغانيه التي يحبها وينتظرها جمهوره، ومن أبرز هذه الأغاني: «طبيب جراح» و«صابر وراعي» و«يوم الوداع».

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وطرح المطرب جورج وسوف أغنية جديدة هذا العام «حال الجريح»، وهي من الأغاني الجريحة والشعبية والاجتماعية، ومن كلمات الشاعر صابر كمال، وألحان الملحن عادل عرابي.

يذكر أن آخر حفلات سلطان الطرب «جورج وسوف»، كان في مدينة عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية، وقد قدم في الحفل أغاني كثيرة من أشهر أغانيه المميزة، والتي يحبها جمهوره، الذي تفاعل معه أثناء غنائه.

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وقد طرد المطرب جورج وسوف أحد محبيه، خلال حفل رأس السنة؛ حيث كان هذا الشخص يدخن داخل القاعة التي يغني فيها جورج وسوف، مما أدى إلى توقف «سلطان الطرب» عن الغناء، وقام بطرد هذا الفرد من القاعة، وبعدها عاد لمواصلة الغناء مرة أخرى.