بالفيديو.. إستيلاء عمرو دياب على أغنيتين لـ سميرة سعيد .. وهذا رد فعلها؟

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - تسببت أغنيتين فى غضب المطربة المغربية سميرة سعيد، كانا قد غناهما عمرو دياب وهما أغنية "قصاد عيني" و"ليلي نهاري" ، وقررت اثر ذلك بقطع علاقتها بالشاعر مؤلف الاغنيتين.

حيث اعترف الشاعر خالد تاج الدين، بانتهاء تعاونه الفني مع المطربة المغربية سميرة سعيد، بقرار منها، رغم نجاح تعاونهما في أغنية "يوم ورا يوم" مؤكدًا أنّ سميرة اتخذت موقفها بسبب منحه كلمات أغنية "قصاد عيني" إلى عمرو دياب، رغم أنها كُتبت أولًا من أجل سميرة.

أكد تاج الدين في تصريحات إلى برنامج The Insider Arabia، أنّ أغنية "قصاد عيني" كانت في البداية أغنية الفنانة سميرة سعيد، ولكن عندما استمع لها الفنان عمرو دياب أُعجب بها وقرر أن يغنيها.

وأضاف: وقتها تسبب ذلك الموقف في غضب سميرة سعيد منه، ومن الملحن عمرو مصطفى، فقررا مصالحتها بأغنية جديدة وهي أغنية "ليلي نهاري"، ولكنّ عمرو دياب سمعها وأصر على غنائها أيضًا، وهو الأمر الذي تسبب في عدم تعاون سميرة معه بعد أغنية "يوم ورا يوم".