متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - تسببت أغنيتين فى غضب المطربة المغربية سميرة سعيد، كانا قد غناهما عمرو دياب وهما أغنية "قصاد عيني" و"ليلي نهاري" ، وقررت اثر ذلك بقطع علاقتها بالشاعر مؤلف الاغنيتين.
حيث اعترف الشاعر خالد تاج الدين، بانتهاء تعاونه الفني مع المطربة المغربية سميرة سعيد، بقرار منها، رغم نجاح تعاونهما في أغنية "يوم ورا يوم" مؤكدًا أنّ سميرة اتخذت موقفها بسبب منحه كلمات أغنية "قصاد عيني" إلى عمرو دياب، رغم أنها كُتبت أولًا من أجل سميرة.
أكد تاج الدين في تصريحات إلى برنامج The Insider Arabia، أنّ أغنية "قصاد عيني" كانت في البداية أغنية الفنانة سميرة سعيد، ولكن عندما استمع لها الفنان عمرو دياب أُعجب بها وقرر أن يغنيها.
وأضاف: وقتها تسبب ذلك الموقف في غضب سميرة سعيد منه، ومن الملحن عمرو مصطفى، فقررا مصالحتها بأغنية جديدة وهي أغنية "ليلي نهاري"، ولكنّ عمرو دياب سمعها وأصر على غنائها أيضًا، وهو الأمر الذي تسبب في عدم تعاون سميرة معه بعد أغنية "يوم ورا يوم".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. إستيلاء عمرو دياب على أغنيتين لـ سميرة سعيد .. وهذا رد فعلها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مجلة الجمال وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.