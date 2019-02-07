نداء شرارة تكشف حقيقة ارتباطها.. وهذه مهنتها قبل الشهرة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفنانة الأردنية نداء شرارة، عن سعادتها بتواجدها في مصر خلال اليومين الماضيين، معربة كذلك عن تمنياتها بزيارة فلسطين، والسودان، وبيروت، والمغرب.

وأضافت في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على سناب شات، ردًا على إحدى متابعيها أنها درست تربية خاصة وتعمل مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًة أنها غير مرتبطة عاطفيًا.

وأكدت خلال اللايف، أن المعلنين عن المنتجات الخاصة بالبشرة والنحافة والتخسيس، من أكثر الأشياء التي تزعجها وتراها منتشرة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهاجمتهم قائلًة: "بيحسسوني إن كل البنات عاوزة تنحف"، لافتًة إلى أن هذا الانتشار جعلهم لا يستطيعون التفريق بين الحالة التي يصلح فيها نشر هذا من عدمه، وكأنهم في "سباق".

وأعربت عن استيائها من استخدام البعض للسوشال ميديا، التي يستغلها البعض في الترويج لنفسه وهو لا يحمل موهبة، فيخطف البساط من أيدي بعض الأشخاص الذين يحملون المواهب.