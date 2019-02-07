ابنة مديحة كامل وحفيدتها نجمتا موضة المحجبات

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: ظهرت ابنة الفنانة مديحة كامل السيدة ميرهام الريس وابنتها حفيدة الفنانة المصرية القديرة خلال حلقة من برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المذاع على شبكة قنوات سي بي سي.

وشاركت في الحلقة باعتبارها مصممة أزياء للمحجبات حيث تحدثت عن اهتمامها بالجديد في الموضة بعالم الازياء للمحجبات. فيما شاركتها ابنتها كعارضة أزياء محجبات في الحلقة نفسها. علماً بأن "الريس" لا تطل إعلاميا إلا نادرا ويعتبر اللقاء من المراتالنادرة التي تجمعها مع ابنتها أمام الكاميرا.

وقالت ميرهام أنها صممت فستان لوالدتها ارتدته عندما كانت ذاهبة إلى مهرجان حيث تسلمت جائزة به، مشيرة إلى أنها تطلق على التصميمات الخاصة بها اسم مديحة وهو اسم والدتها.

وأكدت أن ابنتها ليست عارضة ازياء ولكنها ترتدي من تصميماتها لتساعدها في عملها مشيرة إلى أن والدتها كانت تبدي رأيها في تصاميمها عند بداياتها.

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