طليق نادين الراسي يؤكد أن ذكرياته معها “حلوة”

أكد طليق الممثلة نادين الراسي حاتم حدشيتي ووالد ابنها الأكبر مارك، أنه لم يندم على زواجها منها لانه تزوجها عن حب، ولو عاد الزمن لكان تزوجها من جديد.

وخلال استضافة نادين في برنامج “تحت السيطرة”، لفت حاتم في فيديو مصور، الى أن العلاقة بينهما مميزة منذ طلاقهما وحتى الآن، مشيراً الى أنه يختلف معها بتربيتها لابنهما مارك لأنها تؤمن له كل ما يريد وكل ما يحتاج، من دون أن يتعب في شيء”، فردت نادين “معه حق”.

وأكد أن كل ذكرياته معها “حلوة، ولم يكن هناك أي مشاكل بينهما”، مشيراً إلى أن سبب طلاقهما هو “صغر سنهما ولم يفكرا بالخطوة بطريقة صحيحة”.

ولفت الى أن “نادين مظلومة بما يحصل معها الآن، وان طيبة قلبها توقعها في الكثير من المشاكل، وهي تعطي ثقتها للعالم بسرعة الامر الذي يسبب لها مشاكل في الحياة”.

ومن جهتها، كشفت نادين عن أنها حاولت الانتحار مرّات عدة بسبب الأزمات العائلية والنفسية التي مرّت بها. وقالت رداً على سؤال عن كيفية تصرفها أمام شخص يحاول القفز عن صخرة الروشة في بيروت للانتحار، إنها لا تتفهم ما يقوم به خصوصاً أنها حاولت إنهاء حياتها مرات عدة محققة بذلك رقماً قياسياً.

وأشارت إلى أن الإنسان لا يقرر بداية حياته ونهايتها، لافتة إلى أنها قامت بآخر محاولة انتحار لها في 27 آب الماضي، وأن الطبيب وصف لها تناول أدوية مخصصة لعلاج أمراض الأعصاب.

ولفتت إلى أنها رأت أنها لم تكن بحاجة إلى ذلك، بل إلى مساعدة طبيب نفسي، كاشفة عن أنها تعاني من مشكلة في عضلة القلب وفي مصفاة الكلية.

وأضافت الراسي أنها تخضع حالياً لجلسات علاج نفسي ونصحت كل الناس بالقيام بذلك وخصوصاً الممثلين الذين يعيشون شخصيات مختلفة بسبب عملهم.

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