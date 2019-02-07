الفنانة نادين نجيم ترقص بالسيف في عيد ميلادها

نشرت الممثلة نادين نجيم مقطع فيديو عبر حسابها على “انستغرام” يظهر اللحظة التي فاجأها فيها فريق عمل مسلسل “خمسة ونص” وبعض المعجبين، بإحضار فرقة زفّة وقالب حلوى ضخم للاحتفال بعيد ميلادها في موقع التصوير، حيث خرجت نجيم من المكان متفاجئة وشاركت الفرقة الرقص بالسيف.

وعلّقت قائلة:”أكتر مرة بضحك من قلبي وبرقص وبنبسط، شكراً. عيدي أحلى معكم. شكراً على المفاجاة الحلوة كان بدها استراحة من التصوير. نغيّر جو”.

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