تركي ال الشيخ عن مصارعة الثيران: “سنراعي حقوق الحيوان… سيدالخلق وصانا بالرفق”

كتب امير فتحي في الخميس 7 فبراير 2019 03:55 مساءً -

رد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، على استفسارات بخصوص إقامة بلاده مصارعة للثيران بالمملكة.

كلام آل الشيخ جاء ردا على المستشارة نادية التميمي التي نشرت تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر” قالت فيها: “نداء إنساني لمعالي الأستاذ تركي آل الشيخ، أن يوضح لنا إذا وصول الثيران بهدف مسابقة أو مصارعة الثيران تنتهي بموتها”.

ورد آل الشيخ، قائلا: “لا… سباق واستعراض ركوب الثيران، وسنراعي فيه حقوق الحيوان… سيد الخلق وصانا بالرفق”.

وطالبت الكاتبة السعودية حليمة مظفر، بإلغاء مصارعة الثيران قائلة: “أعتبر نفسي من أكثر الداعمين لما تطرحه من فكر مبدع وطموح في مشاريع الترفيه التي نحتاجها لتعزيز الجمال والمتعة في حياتنا، لكني ضد #مصارعة_الثيران ويجب #الغاء_تحدي_الثيران لأنها ليست من إنسانيتنا، فما المتعة في رؤية حيوان يتعذب وإنسان يتوحش ويعزز ثقافة دموية”.

​ورد عليها آل الشيخ قائلا: “لا تقلقي … استعراض ركوب للثيران لن يكون هناك دماء إن شاء الله”.