بلقيس تحيي حفل ضخم في جدة بجلباب أنيق.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة اليمنية بلقيس في إحياء الحفل العالمي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والذي أقيم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن الفعاليات المصاحبة للبطولة السعودية الدولية للجولف.

الفنانة اليمنية تألقت في الحفل بجلباب شديد الأناقة باللون السماوي، وهو مكون من قطعتين، حيث كان عبارة عن ثوب واسع وطويل مع أكمام طويلة وفوقه كاب طويل وواسع، وزينت القطعتين بنقوش ذهبية، وهو من توقيع المصمم العالمي جورج حبيقة.

بلقيس أكملت إطلالتها بمجوهرات ماسية عبارة عن أقراط كبيرة وساعة وخاتم، من “بياجيه”، وتركت شعرها منسدلا في تسريحة مميزة مع تزيينه بإكسسوار فضي أنيق بأنامل مصففة الشعر حنان شرف، وتزينت بمكياج ترابي هادئ وضعته لنفسها.

وقدمت الفنانة اليمنية خلال الحفل عدد كبير من أشهر أغانيها، التي حازت على إعجاب الجمهور، كما قدمت أغنية باللغة الإنجليزية أبهرت بها الجمهور وتفاعلوا معها بالصراخ والتصفيق.

وكانت الفنانة اليمنية بلقيس قد شاركت في إحياء الحفل إلى جانب النجم العالمي شون بول، وقد استمر الحفل لما يقرب من ثلاث ساعات.