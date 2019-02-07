بعد هانسيكا موتواني.. الممثلة الهندية ميجا أكاش أحدث ضحية للهاكرز بالانستجرام

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

بعد الممثلة هانسيكا موتواني، أصبحت ممثلة التاميل والتيلجو ميجا أكاش ضحية جديدة للقراصنة أصحاب الجرائم الإلكترونية، بعدما تم اختراق حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور الفيديوهات “Instagram.

كانت موتواني، ضحية للقرصنة على الإنترنت، منذ عدة أشهر، بعد ظهور صور خاصة للممثلة مُسربة على الإنترنت، وفي وقت لاحق تم حذف الحساب وكما كان لا بد من سحب الصور.

وفي حالة أخرى، أصبحت ممثلة التاميل والتيلجو ميجا أكاش الضحية الأخيرة للجرائم الإلكترونية، حيث اخترق هاكرز حسابها، وقاموا بتغيير صورة “البروفايل” وكذلك نشر بعض الصور من الصور الخاصة لشخص آخر، وتم تغيير اسم ملفها الشخصي.

الممثلة لجأت إلى حسابها بموقع التغريدات “تويتر” لإعلام متابعيها بالخطأ، وكتبت أن فريقها يعمل على إعادة الحساب اليها مرة أخرى، وقدمت بلاغ رسمي ضد المتسللين.

كتبت على موقعها الرسمي على تويتر، ” تم اختراق انستجرام! يرجى يرجى تجاهل جميع الرسائل والأشياء العشوائية! فريقي الخاص يعمل على ذلك. سوف أسترده في اسرع وقت ممكن. شكرا لكم. “

على جبهة العمل، كانت ميجا قد قدمت آخر مرة مع الممثل سيلامبارسان في Vantha Rajavathaan Varuven والذي عرض في وقت قريب، وتستعد لعمل جديد في الوقت الحالي الآن في أمام الممثل الكبير دانوش Dhanush.