ساكشي شودري بعد تلقيها عروض مغرية: أنا لست للبيع

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

يتحدث النشطاء على صفحات السوشيال ميديا باستمرار عن الجنس، ‏وتتحكّم العفويّة في تصرّفات كثيرين منهم، وقد يتعدّى الأمر عند بعضهم الحديث عن الجنس، وإذا كان الأمر كذلك، ‏ فأكثر المتضررين من تلك الأحاديث هم نجوم الفن، باعتبار أن صفحتهم تضم الملايين من المعجبين.

ساكشي شودري البطلة الشهيرة في صناعة سينما التيلوجو الهندية، والتي قدمت أفلام مثل Naa Pellam James Bond “و “Selfie Raja”، هي أحد هؤلاء النجمات اللواتي تعرضن لعروض جنسيّة وتحرّشات لفظية من متابعيها على مختلف حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

تقول الممثلة: إنها تلقت عرضا من أحد متابعيها بمليون روبية لقضاء ليلة واحدة معها بعد أن نشرت صورًا ومقاطع فيديو لنفسها على حساباتها. وأوضحت أن بعض الرجال يقدمون مثل هذا المبلغ للنوم معها، وأضافت أنها ليست شيئًا للبيع، وفي غضون ساعات ، حُذفت التغريدة المثيرة.

ومن المثير للاهتمام، أن تشودري نشطة على وسائل التواصل تلك من خلال نشر بعض من الصور ومقاطع الفيديو الساخنة لها، لذلك ليس مستغربا ان يصبح الحديث السائد على صفحتها عن العلاقات العابرة وطلبات الجنس.

من ناحية أخرى، تنشغل أكاشي في الوقت الحالي مع تصوير مشاهد فيلمها الجديد بلغة التيلجو بعنوان المغناطيس وتعمل أيضا على أغنية فيديو.