الممثل الهندية سومالاتا تؤبن زوجها الراحل

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

نشرت الممثلة الهندية سومالاتا sumalatha مؤخراً صوراً على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام من حفل تأبيني، كانت قد أقامته لزوجها الراحل.

في الصور المنشورة، يمكنك أن تشاهد مائدة عامرة بما لذا وطاب، من أنواع الطعام المختلفة، يبدو أنها تلك الأنواع التي كان الفقيد يعشق تناولها، لكن الغريب في الأمر أن المائدة لم تخلو من زجاجات من الويسكي والسجائر!

بعد وفاة زوجها المفاجئ، قالت الممثلة انها محبطة وتحاول التعامل مع تلك الحالة الطارئة عليها، وقالت انها تعتقد ان زوجها هو معبودها ، وأنها قامت مؤخرا بالصلاة الى صورته.

وفي السياق ذاته، تسببت الصورة التي نشرتها الممثلة والتي ضمت زجاجة ويسكي، في توجيه الانتقادات لها، لكن المحامي والمستشار العائلي راما أكولا المقرب من سومالاتا sumalatha أكد أن هذا الأمر شيء شخصي، ولا يجب على الناس أن تتصيد لها، حتى انه هدد أن الممثلة يمكن أن تتخذ إجراءات قانونية ضد منتقديها

من ناحية أخرى، ويقال إن الممثلة الكبيرة التي شاركت في العديد من الأفلام الناجحة بما في ذلك فيلم “خايدي” (1983) للمخرج ميجاستار تشيرانجيفي، قد تنضم إلى السياسة، حيث كان زوجها أمبريش سياسي معروف في كارناتاكا.