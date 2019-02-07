مظاهرات ضد سلمان خان

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

يواجه الفنان سلمان خان مشكلة قانونية بممتلكاته في مومباي، لأن الناشطين البيئيين ليسوا سعداء بالتطورات الأخيرة، حيث يمتلك خان مكان، ويتم تأجيره حاليًا لشركة للمواد الغذائية.

وقد تفجر حلاف، بعدما قرر الأشخاص الذين يديرون المطعم والشركة بقطع شجرة يعتقدون أنها عائق، ووفقًا لتقرير في Times Now، يعتقد مالكو الشركة أن الشجرة نفسها يمكن أن تخلق مشكلة في حالات الطوارئ وتقطيعها ليس سوى حل جيد.

وعلى ذلك طالب المستأجرين البلدية (BMC)، بمنحهم الإذن، لكن عدد من النشطاء البيئيين وقفوا ضد هذا الحل، وطلبوا من مجلس البلدية أن يفكر في هذا الطلب لأن هناك العديد من المخاوف الأخرى المحيطة بالقضية نفسها.

على الرغم من أن الشجرة قد تخلق، في الواقع، مشكلة تتعلق بـ الممر الآمن للمركبات في أثناء حالة الطوارئ، إلا أن الناشطين يعتقدون أن هناك أسبابًا أخرى ويجب على المسؤولين الحكوميين النظر في كل شيء قبل المضي قدمًا.

وفقا لتقرير، عندما أعطت البلدية BMC إشاراتها الخضراء، لم يكن هناك أي ذكر عن الشجرة المراد قطعها، ولكن بما أن المالكين طلبوا وابلغوا عن احتياجاتهم، فإن البلدية تبحث الطلب.

خصوصا أنهم أصروا على أنهم سوف يزرعون شجرة أخرى في مكان آخر. من المرجح أن يصدر القرار الأسبوع القادم، ولم يعلق سلمان بعد على هذه المسألة.