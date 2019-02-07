- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تستعد كيت ميدلتون، وزوجها الأمير البريطاني ويليام، لحضور مهرجان جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام “بافتا” لعام 2019، والمقرر له أن يقام في قاعة ألبرت الملكية يوم الأحد 10 فبراير المقبل.
قصر كينسنغتون، أعلن استعداد الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، لحضور المهرجان الذي يوصف بأنه أكبر حفل توزيع جوائز سينمائية في المملكة المتحدة.
ويليام وكيت دوقا “كامبريدج”، كانا قد حضرا كضيفي شرف لحفل جوائز مهرجان “بافتا” في نسختيه عامي 2017 و2018.
الأمير ويليام حفيد الملكة إليزابيث، من المقرر أن يسلم جائزة الزمالة من الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون لعام 2019 خلال الحفل، وذلك بصفته الرئيس الشرفي للأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون منذ عام 2010.
يشار إلى أن جائزة الزمالة هي أعلى جائزة تمنحها الأكاديمية، وتمنح للأفراد من أصحاب المساهمات المتميزة والاستثنائية في مجالات الأفلام أو التليفزيون أو ألعاب الحاسوب، ومن أبرز الحاصلين على هذه الجائزة النجمة إليزابيث تايلور ومايكل كين وجودي دينش وهيلين ميرين.
ومن أبرز الأفلام التي ترشحت لجوائز المهرجان هذا العام، الفيلم التاريخي ” the favourit” للنجمة إيما ستون، حيت ترشح لـ 12 جائزة.
كانت هذه تفاصيل خبر كيت ميدلتون تستعد لأكبر مهرجان سينمائي ببريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.