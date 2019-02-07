كيت ميدلتون تستعد لأكبر مهرجان سينمائي ببريطانيا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد كيت ميدلتون، وزوجها الأمير البريطاني ويليام، لحضور مهرجان جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام “بافتا” لعام 2019، والمقرر له أن يقام في قاعة ألبرت الملكية يوم الأحد 10 فبراير المقبل.

قصر كينسنغتون، أعلن استعداد الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، لحضور المهرجان الذي يوصف بأنه أكبر حفل توزيع جوائز سينمائية في المملكة المتحدة.

ويليام وكيت دوقا “كامبريدج”، كانا قد حضرا كضيفي شرف لحفل جوائز مهرجان “بافتا” في نسختيه عامي 2017 و2018.

الأمير ويليام حفيد الملكة إليزابيث، من المقرر أن يسلم جائزة الزمالة من الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون لعام 2019 خلال الحفل، وذلك بصفته الرئيس الشرفي للأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون منذ عام 2010.

يشار إلى أن جائزة الزمالة هي أعلى جائزة تمنحها الأكاديمية، وتمنح للأفراد من أصحاب المساهمات المتميزة والاستثنائية في مجالات الأفلام أو التليفزيون أو ألعاب الحاسوب، ومن أبرز الحاصلين على هذه الجائزة النجمة إليزابيث تايلور ومايكل كين وجودي دينش وهيلين ميرين.

ومن أبرز الأفلام التي ترشحت لجوائز المهرجان هذا العام، الفيلم التاريخي ” the favourit” للنجمة إيما ستون، حيت ترشح لـ 12 جائزة.