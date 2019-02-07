نجل نهال عنبر يوجه رسالة مؤثرة لجده بعد رحيله.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
عبر الفنان والمخرج المصري حسام الحسيني، نجل الفنانة نهال عنبر، عن حزنه الشديد بعد رحيل جده محمد عنبر، والذي رحل عن عالمنا يوم الأحد 3 فبراير.
حسام الحسيني، قال عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»: «إمبارح كان من أصعب الأيام و لولي هيا اللي خلته يعدي كده أحلي حاجة حصلتلي في اليوم»، وذلك في إشارة لطفله كان يحملها.
ووجه رسالة شكر خاصة لكل من شارك في العزاء قائلًا: «شكرًا بجد جدا لكل الناس اللي جاتلي ووقفت جمبي.. في ناس ما كنتش أتوقع انهم ييجو أصلا الناس بتبان في الأوقات اللي زي دي».
وتابع: «الله يرحمك يا جدي أنت اللي علمتني الحياة و رحت مكانك الطبيعي... راحت البركة من الدنيا و استقرت عن ربها.... إن شاء الله في الجنة حبييي... برجاء الدعاء و الفاتحة لجدي رحمه الله».
يذكر أن والد نهال عنبر، تم تشييع جثمانه من مسجد الحصري بمنطقة 6 أكتوبر، وتلقت العزاء فيه بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، وسط حضور كبير لنجوم الفن، وتلقت العزاء فيه هي وشقيقتها الفنانة بهرة عنبر.
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