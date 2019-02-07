بعد اعتراضات الأزهر رانيا يوسف تستقر على «وبينا ميعاد»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعترض الأزهر الشريف خلال الأيام الماضية على اسم مسلسل الفنانة المصرية رانيا يوسف، والذي كان يحمل اسم «ملائكة إبليس».

واضطر صناع المسلسل إلى تغير اسمه، وذلك احترامًا لرأي الأزهر ليكون اسم المسلسل «وبينا ميعاد»، والذي تواصل تصويره برفقة فريق العمل خلال الفترة الحالية، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

مسلسل «وبينا معاد» من بطولة رانيا يوسف، غادة عادل، إيمان العاصي، محمد جمعة، سلوى خطاب، جمعة، وأحمد داوود، وكريم قاسم، ونانسي صلاح، وخالد أنور، ومحمود الليثي، وعلاء أحمد حسن، وأسماء جلال، وهو من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسي.

كما تشارك في فيلم «دماغ شيطان»، مع باسم سمرة ورانيا يوسف وسلوي خطاب وعمرو عابد ونادية خيري وأسامة الزنكلوني وأسامة عبدالله وأشرف طلبة وتأليف عمرو الدالي وإنتاج أيمن وأحمد عبدالباسط وإخراج كريم إسماعيل.

رانيا آخر أعمالها في الدراما مسلسل «كأنه إمبارح»، مع الفنان باسم سمرة وجمال عبدالناصر، وحقق المسلسل مشاهدة عالية.