أصالة تهنئ محمد حماقي على ألبومه الجديد: يحبس الأنفاس

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

هنأت الفنانة السورية أصالة، الفنان المصري محمد حماقي، على ألبومه الجديد «كل يوم من ده»، وبالتحديد على أغنية «م البداية»، والتي وصفتها بأنها تحبس الأنفاس.

ونشرت أصالة، جزء من الأغنية عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “مو معقول شو حلوة أغنية حماقي غنا روعه مُتقن حسّاس وكلام ولحن خيالي والتّوزيع مو طبيعي قدّ ما بيحبس النّفس”.

وأضافت: “الأغنيه إسمها م البدايه ألّف مبروك ويسلم صوتك وحرصك على تقديم الجديد الحسّاس والمُبهر”.

يذكر أن محمد حماقي، طرح ألبوم “كل يوم من ده”، يوم 24 يناير، وتعاون فيه مع الشعراء أيمن بهجت قمر، ونادر عبدالله، وخالد تاج الدين، وأمير طعيمة، ورمضان محمد، وودود، وتامر حسين، وأحمد على موسى، والملحنين: عمرو مصطفى، وتامر على، ومدين، وعزيز الشافعى، وشريف تاج، ومحمد يحيى، وشريف بدر، ومحمد النادى، والتوزيع الموسيقى: توما، وتميم، ونادر حمدي، ورامي سمير.

واحتفل محمد حماقي، بنجاح ألبومه الأخير وسط حضور عدد من نجوم الفن في أحد الفنادق بالقاهرة.

وألبوم “كل يوم من ده” يتكون الـ “سي دى” الأول “A SIDE” يضم 10 أغنيات وهم “يزلزل”، و”كل يوم من ده”، و”ليلى”، و”عيونى سهرانة”، و”صور”، و”وأعمل ايه”، و”بقيت معاه”، و”يا غربة”، و”م البداية”، و”يا ستار”.