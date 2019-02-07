بعد أزمة والدتها الفنانة شهيرة.. رانيا محمود ياسين تهدد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة المصرية رانيا محمود ياسين، رسالة تحذيريه لناشري أخبار مغلوطة وشائعات عن والدها الفنان الكبير محمود ياسين، والفنانة إلهام شاهين.

رانيا محمود ياسين، قالت في فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»: «اضطررت لنشر هذا الفيديو للرد على كل ما يقال حول عائلتي من أخبار كاذبة لأنها زادت عن حدها».

ووجهت رسالة لأحد النقاد، حذرته فيها من مقاضاته وأنها اتخذت الإجراءات القانونية هي وأسرته للرد على الأخبار الكاذبة والتي دارت حول والدها الفنان الكبير محمود ياسين، وأنه تم نقله لإحدى دور رعاية المسنين.

وأشارت إلى أن والدها نُشر صورة له برفقة حفيدة محمود، من داخل منزله وهو بصحة جيدة وأن الفاصل بينها وبين والدها باب واحد فقط وأنها هي وعائلتها يخدمونه بأعينهم وأنهم تحت أقدامه.

وظهر الفنان الكبير في الصورة مع حفيده وهو بصحة جيدة، والتقطت الصورة له من داخل منزله ووسط صوره الفوتوغرافية.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمود ياسين، هي المسرحية الغنائية «مصر فوق كل المِحَن» عام 2014 وشاركه فيها عدد كبير من النجوم مثل إلهام شاهين، ولطفي لبيب، ومي كساب، وإيهاب توفيق، وشذى.