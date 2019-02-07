هيفاء وكيم كاردشيان وكيلى جينز بنفس لوك الشعر .. أيهنّ أجمل؟

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - تميل الفنانة هيفاء وهبى فى العادة الى الإطالات المثيرة، والجذابة، سواء فى ملابسها او تغير الوان شعرها.

فقد ظهرت مؤخرَ بإطلالة غريبة، وارتدت هيفا تيشرت كت على بنطلون اسود وحذاء اسود اللون، فيما اعتمدت تسريحة الشعر الطويل المالس باللونين الأشقر والزهري.

ورأى متابعون، أن اطلالة هيفا لم تكن موفقة، فقد أظهرها اللون الأبيض وكأنها كسبت وزناً، فيما انتقدوا لون وتسريحة شعرها الغريبة، معربين عن اعتقادهم أنها لا تليق بها خصوصاً أن جمهورها اعتاد على شعرها باللونين الاسود والاحمر، اللذين يظهران جمالها.

واعتبر البعض أن هيفا تقلّد اسلوب "عائلة كارديشيان" في اطلالاتها الجديدة،ما أفقدها بصمتها في عالم الموضة.

شاركينا رأيك أى اطلالة أعجبتك من بين هيفاء وكيم كاردشيان ووكيلى جينز .. فمن بدت الأجمل بهذة اللوك الساحر؟