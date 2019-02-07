بيع فستان مارلين مونرو “الحزين” في مزاد علني

مقالات مختارة: أعلنت دار مزادات “جي دبليو إس كروس” ان الفستان الأسود الذي ارتدته مارلين مونرو في مؤتمر صحفي عام 1954 أعلنت خلاله انفصالها عن أسطورة البيسبول جوي ديماجيو سيعرض في مزاد.

وكانت “مونرو” قد ارتدت الفستان في بيفرلي هيلز في اكتوبر من عام 1954 عندما واجهت الكاميرات والصحفيين لتعلن نهاية زواجها بالرياضي “جوي ديماجيو”.

الفستان صوفي بسيط برقبة تفتح بسحاب من الأمام سيعرض في مزاد بدءا من 30 آذار/مارس المقبل ومن المتوقع ان يجلب ما يصل إلى 150 ألف دولار.

في المؤتمر بالكاد تحدثت “مونرو” وبدت وكأنها على وشك البكاء وأومأت فقط مجيبة عن سؤال واحد، بينما تركت ممثلها يجيب نيابة عنها.

نذكر ان مارلين مونرو وجوي ديماجيو تزوجا في يناير 1954، وأصبح طلاقهما رسميا في العام التالي.