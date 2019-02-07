شكرا لقرائتكم خبر عن "مثيرة للجدل".. هذا ما قالته منى جلال عن "منار" فى "أبو العروسة 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة منى جلال من تصوير 50 % من مشاهدها في مسلسل "أبوالعروسة" الجزء الثانى والذي يعرض حاليا من بطولة سيد رجب وسوسن بدر ونرمين الفقي وأحمد صيام وميدو عادل ومحمود حجازى من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور.

وأوضحت "منى"، أنه مع بداية الجزء الثانى تظهر "منار" بإطلالة مختلفة من دور ربة المنزل في الجزء الأول إلى سيدة الأعمال ذات النفوذ، ويظهر ذلك من خلال الشكل الذي تغير وملامح الثراء بعد امتلاكها لشركة كبيرة تديرها وكأنها تبدأ حياة جديدة عما كانت عليه في الماضي، مشددة على أنها شخصية مثيرة للجدل بمجرد ظهورها في الأحداث ويصعب تصنيفها هل تحمل نوايا طيبة أم تبطن بداخلها الشر .

وأكدت منى أن شخصية "منار" التى تلعبها تحمل مفاجآت طوال أحداث العمل حيث إن المتابع للجزء الأول سيدرك أن عبد الحميد "سيد رجب" لم يستجب لطلب "منار" بالزواج منه كى لا يهدم استقرار أسرته رغم كل الإغراءات التى قدمتها له.

وأضافت إلى أنها بدأت في استدراج "أكرم" "ميدو عادل" ابن "عبدالحميد" ذلك الشاب الطموح كى يعمل معها وتتقرب منه بعد أن عرضت عليه أن يشتري مقرا جديدا للشركة باسمه، وهي من ستموله وستحصل من الباطن عبر شركته على مناقصات فهى لا تريد أن تظهر فى الصورة.

وأشارت "منى" إلى أن الخط الدرامي بينها وبين ميدو عادل يجذب انتباه المشاهد لمصير هذه العلاقة وهل ستتطور إلى حب متبادل أم مجرد عمل، فرغم أن"منار" تحاول إقناع "أكرم" بأن اختيارها له للعمل تحت قيادتها بسبب ذكائه ورغبته في النجاح إلا أن المشاهد يشعر أن هناك سببا خفيا سيتكشف في المستقبل وراء تلك العلاقة وهل هى هدفها البحث عن الحب لتعويض ما ينقصها أم الانتقام من الأب في شخص ابنه لأنه رفضها في الماضي، وهو ما سيظهر مع تتابع أحداث العمل .

من ناحية أخرى خضعت "منى" لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور محمود الصاوي أظهرت مدى أناقتها وأنوثتها وجاءت إطلالة الفنانة بتسريحة شعر بلمسة هشام رمضان وميكياج هشام رمضان.

يذكر أن آخر أعمالها التلفزيونية هو مسلسل "يتربى في عزو" للفنان يحيى الفخراني، والذي عُرض عام 2007، وقدمت فيه دور "جيجي" صديقة "إيناس" وهي الفنانة رانيا فريد شوقي، ثم ابتعدت بعده عن الدراما حتى عادت في "أبو العروسة".















