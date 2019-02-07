شكرا لقرائتكم خبر عن صور..إدوارد يبدأ تصوير "حكايتى" مع أحمد بدير وجمال عبد الناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الفنان إدوارد أمس تصوير دوره في مسلسل "حكايتي" الذي تقوم ببطولته النجمة "ياسمين صبري"، وكعادته قام المخرج أحمد سمير فرج بجمع كاست العمل على مائدة الفطار، وجمعت مشاهد هذا اليوم الفنان إدوارد بالفنانين الكبيرين أحمد بدير وجمال عبد الناصر.

يذكر أن مسلسل "حكايتى" تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصرى، وجمال عبد الناصر ومصطفى درويش، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى.