تعرف على موعد عرض" ولاد رزق2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد:

نشر المخرج طارق العريان صورة من كواليس فيلمه الجديد "ولاد رزق" عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وكتب: "عودة أسود الأرض .. ولاد رزق 2 صيف 2019".

فيلم "ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داود، وكريم قاسم، ومحمد ممدوح، ونسرين أمين، وخالد الصاوي، وباسم سمرة، ومن إخراج طارق العريان، تأليف صلاج الجهيني.

يذكر أن الجزء الأول من الفيلم حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

وتدور أحداث الفيلم حول 4 أشقاء يحاولون تنفيذ بعض العمليات الخارجة عن القانون بمساعدة شقيقهم الأكبر والعقل المدبر لهم.