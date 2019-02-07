لبنى عبدالعزيز: "بعمل حاجات ضد المجتمع ولم أندم يومًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عربي السيد:

"لم أندم يومًا على أي دور من الأدوار التي قدمتها".. بهذه الكلمات أكدت الفنانة الكبيرة لبنى عبدالعزيز اعتزازها بكل الأفلام التي قدمتها، بالرغم من أن بعضها لم يحقق نجاحًا.

وقالت في تصريحات خاصة لمصراوي: دائمًا أفعل ما هو ضد المجتمع، فقررت الابتعاد عن الفن وأنا في عز الشهرة، وهذا ما أغضب العديد المخرجين والمنتجين والجمهور، كما أنني لم أمارس الفن بالطول والعرض مثل باقي فنانات جيلي.

وأكدت أنها كانت متعاقدة على ثلاثة أفلام دفعة واحدة قبل أن تقرر الابتعاد بسبب الزواج".

وأضافت:" وقتها زوجي طلب مني الابتعاد بشكل نهائي عن العمل في الفن، ووجدت السعادة معه، ولم أتردد في تنفيذ طلبه.

وأوضحت يعرض عليَّ في الوقت الحالي العديد من الأعمال الفنية، ولكن لم أجدها مناسبة لي، وأعتذر عنها بشكل نهائي، مشيرة إلى أنها كانت تحلم بتقديم العديد من الأعمال الفنية، ولكن لا شيء يحمسها للعودة للعمل في الوقت الحالي.