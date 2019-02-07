بالصور: ابنة هيفاء وهبي تكشف لأول مرة من تولت تربيتها ورعايتها في غياب والدتها

كشفت زينب فياض ابنة هيفاء وهبي لأول مرة عن طفولتها وأعلنت من التي تولت تربيتها ورعايتها في غياب والدتها التي حصلت على الطلاق من والدها منذ عدة سنوات فائئة.

وكشفت زينب فياض بعض الجوانب من حياتها الخاصة لأول مرة، حيث ردت بصراحة على أسئلة متابعيها من خلال خاصية “ستوري انستقرام”، حيث قالت إن طفولتها كانت سعيدة بفضل والدها.

وبالنسبة لتربيتها خلال تلك المرحلة، قالت ابنة هيفاء وهبي: “ربنا أكبر من أكبر همومنا. بابا أكيد والأهم أمي اللي ربتني (عمتي أخت أبي) يلي كانت أم وأخت وصديقة وكل شيء بحياتي ولولاها أنا أكيد اليوم ما كنت قدرت اعطي بناتي كل هالاهتمام والحب والحنان”.

أما عن رأيها في السعادة، فقد أكدت الشابة للبنانية أن سر السعادة يكمن في البساطة والقناعة وإلا سيعيش الإنسان بتعاسة حتى لو ملك الدنيا وما فيها، حيث أعلنت أيضاً أن عمرها 25 عاماً ونفت بشدة شائعة طلاقها.