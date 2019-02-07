شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع على الانتهاء من "أعز الولد".. وطرحه فى شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسبوع واحد وينتهى تصوير فيلم "أعز الولد" بطولة ميرفت أمين ودلال عبد العزيز، وإخراج سارة نوح، حيث يصور فريق العمل الأيام المتبقية فى عدة مناطق متفرقة، وتبحث الجهة المنتجة طرح الفيلم فى موسم شم النسيم، حسبما أكد منتج العمل لـ"الخليج 365"، خاصة أن مخرجة العمل تعمل على قدم وساق للانتهاء من عملية المونتاج والمسكاج خلال الفترة المقبلة ليصبح جاهزأ للعرض.

فيلم "أعز الولد" تدور أحداثه حول 4 جدات يواجهن العديد من الضغوضات مع الأطفال، ويحاولن العيش بطريقة سلسلة وبسيطة بشكل درامى وكوميدى فى إطار مشوق، ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب ميرفت أمين ودلال عبد العزيز الفنانة شيرين والفنانة إنعام سالوسة.

يذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز شاركت فى فيلم "البدلة" للنجم تامر حسنى، وأكرم حسنى الذى حقق نجاحا جماهيرياً وقت عرضه فى السينمات، وفى فيلم "قلب أمه" مع شيكو وهشام ماجد، بينما ميرفت أمين كانت آخر أعمالها السينمائية فيلم "ممنوع الاقتراب والتصوير" وشارك فى بطولته كل من الفنانة يسرا اللوزى والفنان بيومى فؤاد الذى عرض العام الماضى.