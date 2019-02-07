بالصور.. تكريم كارول سماحة في أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مجموعة صور من حفل تكريمها ليلة أمس بالعاصمة الأوكرانية كييف.

وعلقت: "أشكر السفير اللبناني علي ضاهر على دعوته لنا على العشاء وتكريمي ليلة أمس في أوكرانيا بحضور الوزير السابق بشارة مرهج، النائب ميشال موسى، النائب طارق مرعبي، النائب بلال عبدالله، قنصل لبنان في تركيا منير عانوتي، ورؤساء الرابطة الثقافية في أوكرانيا مارون و رودريج مرهج".

وتحيي الفنانة كارول سماحة، حفلا غنائيا في العاصمة الأكروانية كييف، مساء الليلة، وسط حضور حشد كبير من أبناء الجالية العربية.