بالصور- لقاء الخميسى تقص شعرها على طريقة "روبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد: نشرت الفنانة لقاء الخميسي مجموعة من الصور لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام". وظهرت لقاء بـ"نيولوك" اعتبره البعض جريء، بعد أن قصت شعرها قصة "ذكورية" وتفاعل الجمهور مع "اللوك" الجديد للفنانة لقاء الخميسى، بمجرد نشرها الصور الجديدة. وسبقتها الفنانة روبي لهذا "اللوك" بعد أن قصت شعرها وظهرت في عدة مناسبات، ولاقت إعجاب الجمهور. يذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي، مسلسل "أبواب الشك" من تأليف محمد ناير، إخراج أحمد سمير فرج، ومن بطولة خالد سليم، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسنى، جيهان خليل، تامر شلتوت، ميار الغيطى، عبد الرحمن أبو زهرة، محمد إبراهيم يسرى، حنان سليمان، عبير منير

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