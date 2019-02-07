أحمد كرارة ينشر صورة من كواليس مسلسل "بحر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد: نشر الفنان أحمد كرارة صورة تجمعه بفريق عمل مسلسله الجديد "بحر" عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". وكتب:" من كواليس مسلسل بحر، ومن إنتاج شركه سينرچي وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح". وتواصل أسرة العمل التصوير في الديكورات الرئيسة، وتجمع المشاهد التي يتم تصويرها الفنان ماجد المصري، والفنانة منة عرفه، والفنان أحمد كرارة . ويجسد ماجد المصري ضمن أحداث المسلسل شخصية عامل "جريد"، وينتمي للدراما الصعيدية، ويخوض به المصري أولى بطولاته المطلقة في عالم ادراما التليفزيونية. ويشارك في العمل عدد من نجوم الفن من بينهم محمد دياب، ثراء جبيل، محمد على رزق، ونورهان، منة عرفة

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