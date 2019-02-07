فيديو.. راندا البحيري في الجيم على طريقة عمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد: نشرت الفنانة راندا البحيري فيديو لها من داخل صالة الجيم عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام". وظهرت بالفيديو وهي تمارس التمارين الشاقة على طريقة النجم عمرو دياب. ولم تحسم الفنانة راندا البحيري موقفها من السباق الرمضاني لعام 2019. ويذكر أن آخر أعمال راندا الدرامية "الجزء الخامس" من مسلسل "سلسال الدم" الذي حقق نسبة مشاهدة عالية.

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