نادين نجيم تشكر جمهورها لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: وجهت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، رسالة شكر لجمهورها، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام. وعلقت: "صباح الخير، شكراً لكل المعايدات للهدايا الورود رسايل الحب كلماتكم أمنياتكم، الله يعطيني القوة والصحة تضلني عّم بعطيكم حب وأعمال حلوة". وتابعت: "وجودكم حدي نجاح إضافي بحبكم وبتمنالكم متل ما بتمنى لحالي أيام حلوة سعادة صبر وقوة وصحة ونجاح، واليوم رح كون بدبي مول كرمال نعيد سوا عيد ميلادي تعوا كونوا كتار احتفلوا معي نغني سوا ونقص كيك سوا الساعة ٨ مساءً". من ناحية أخرى تشارك "نادين" في السباق الرمضاني بالمسلسل السوري "خمسة ونص"، وهو من بطولة قصي خولي، متعصم النهار، وإخراج فيليب أسمر.

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