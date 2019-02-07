مدحت العدل لـ"الخليج 365": "يسرا تشارك في سباق رمضان "2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد:

عادت الفنانة يسرا للسباق الرمضاني لعام 2019 ، وذلك بعد أن صرحت أنها ستحصل على إجازة هذا العام.

وكشف المؤلف مدحت العدل في تصريحات لـ"الخليج 365" إن الفنانة تخوض السباق الرمضاني بأحد الأعمال الدرامية من إنتاج شركة العدل، ومن المقرر أن يتولى مهمة الإخراج ماندوا العدل.

يذكر أن يسرا قدمت رمضان الماضي مسلسل "لدينا أقوال أخرى" واقتصر عرضه على قنوات الخليج.

وشارك في بطولته شيرين رضا ومحمد شاهين وأحمد حاتم، وتأليف الراحل عبد الله حسن وأمين جمال وإخراج محمد علي.