محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد:
عادت الفنانة يسرا للسباق الرمضاني لعام 2019 ، وذلك بعد أن صرحت أنها ستحصل على إجازة هذا العام.
وكشف المؤلف مدحت العدل في تصريحات لـ"الخليج 365" إن الفنانة تخوض السباق الرمضاني بأحد الأعمال الدرامية من إنتاج شركة العدل، ومن المقرر أن يتولى مهمة الإخراج ماندوا العدل.
يذكر أن يسرا قدمت رمضان الماضي مسلسل "لدينا أقوال أخرى" واقتصر عرضه على قنوات الخليج.
وشارك في بطولته شيرين رضا ومحمد شاهين وأحمد حاتم، وتأليف الراحل عبد الله حسن وأمين جمال وإخراج محمد علي.
كانت هذه تفاصيل خبر مدحت العدل لـ"الخليج 365": "يسرا تشارك في سباق رمضان "2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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