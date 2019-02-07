كارول سماحة تخطف الأنظار بإطلالة طبيعية ناعمة من دون “ماكياج”

كتب امير فتحي في الخميس 7 فبراير 2019 12:56 مساءً -

خطفت الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ الأنظار من خلال الصورة التي نشرتها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي حيث بدبت فيها من دون أن تضع أي من مستحضرات التجميل الـ”ماكياج” على وجهها، واكتفت بإطلالة طبيعية ناعمة.



كارول سماحة اختارت أن تطل على محبيها من العاصمة الأوكرانية “كييف” بإطلالة طبيعية، وعلقت على الصور بالتالي: “في كييف مع الحب”.

متابعو ومحبو الفنانة كارول سماحة انهالوا بالتعليقات على الصورة حيث أثنوا على جمالها ونعومتها، ومنهم من أعاد نشر الصورة عبر حسابه الخاص.