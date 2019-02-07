بالفيديو .. محمد صلاح يواجه عنصرية شديدة في لندن والشرطة تتدخل

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - تعرض اللعب الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، إلى هتافات عنصرية من قبل جماهير نادي "وست هام"، في مباراة جمعت الفريقين والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وفي الفيديو، قام أحد المشجعين بإطلاق هتافات عنصرية ضد صلاح بإعتباره لاعبا مسلما، عندما كان يستعد للعب ضربة ركنية، وقد تم تصوير الفيديو من خلال هاتف محمول في قسم جماهير وست هام، وهذا ما واجهه صلاح خلال إحدى الضربات الركنية، وقد اضطر للتعامل معها خلال مباراة الفريقين.

ومن جانبه، أكد نادي وست هام في تصريح له، أنه يتبع سياسة العقاب ضد أي شكل من أشكال السلوك العنيف والعنصري، وأنهم دائما يرحبون بالجميع في ملاعبهم، فهم نادي كرة قدم ولا يتحيزون للدين أو العرق أو العقيدة أو التوجه الجنسي، وأي شخص يرتكب خطأ في هذا الجانب، يتم تسليم بياناته الخاصة إلى الشرطة، وسيحظر مدى الحياة من دخول الملعب، لأنه لا يوجد مكان لهذا النوع من السلوك في ملعبنا.

ولا يعتبر هذا هو الحادث العنصري الأول، فقد شهدت الملاعب الإنجليزية في الموسم الجاري العديد من الأحداث المخزية والمواقف العنصرية، من قبل الجماهير للاعبين.

وكان مهاجم أرسنال الإنجليزي، وكان أوباميانج، تعرض لموقف عنصري، بعدما رمى أحد المشجعين عليه الموز أثناء إحتفاله بالهدف الذي سجله لصالح أرسنال في مرمى توتنهام.

وتعرض أيضا رحيم سترلينج لهتافات عنصرية شديدة اللهجة من قبل الجماهير، وقد تم توقيف 4 مشجعين ومنعهم من حضور المباريات بشأن سلوكهم تجاه رحيم سترلينج.

وفي وقت سابق، كان اللاعب العالمي محمد صلاح قد نشر تغريدة له ينبذ فيها العنف والعنصرية، وكتب"لا يوجد مكان للعنصرية في كرة القدم، ولا يوجد مكان للعنصرية في أي مكان على الإطلاق".