شيرين عبد الوهاب تشيد بأداء بشار الجواد

Feb 07, 2019
قدّم الفنان بشار الجواد، أغنية “كل ما انسالك كلامك” للنجمة شيرين عبد الوهاب، على طريقته الخاصة.
ونشر “الجواد” على حسابه على انستغرام فيديو وهو يؤدي الأغنية بإحساس لافت.
وعلى ما يبدو ان شيرين استمعت الى الاغنية بصوته وأحبت ادائه، ما دفعها الى تهنئته برسالة صوتية جاء فيها: “الله إيه الصوت الحلو ده، الله عندك ذوق”.
“بشار” قام بإعادة نشر رسالة شيرين على حسابه على “انستاستوري”، وشكرها على لفتتها الجميلة.
نذكر أن بشار بصدد التحضير لأغنية خاصة يعلن عنها قريباً.
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