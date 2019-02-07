سلافة معمار تمر بتجربة قاسية

Feb 07, 2019
بدأت الممثلة سلافة معمار تصوير مشاهدها في المسلسل الجديد “الحرملك” في الامارات وتحديداً في “العين”، حيث تم بناء ديكور خاص ليتناسب مع أجواء القصة التاريخية.
العمل، الذي سيعرض في رمضان 2019، يتحدث عن دمشق في مرحلة احتلال التركي لسوريا ويرصد الحالة الاجتماعية التي كانت سائدة في تلك المرحلة.
وتلعب “سلافة” في العمل دور “قمر” التي تملك “حانة”.
كما انها ستطل بلوك جديد سيشكل مفاجأة لجمهورها.
يضم المسلسل مجموعة من الوجوه التمثيلية نذكر منهم سلافة معمار، سامر المصري، جمال سليمان، باسم ياخور، خالد الصاوي، درة وغيرهم.
من جهة أخرى، تبدأ سلافة تصوير مسلسلها الجديد “مسافة امان” قريباً.
تلعب سلافة في العمل شخصية “سلام” التي ستمر بتجربة قاسية وموقف صعب بعد اختطاف زوجها.
يتحدث المسلسل عن العلاقات الاجتماعية ما بعد الحرب. ويضم نخبة من الممثلين نذكر منهم الى جانب سلافة كل من قيس الشيخ نجيب، عابد فهد، كاريس بشار، نادين تحسين بيك، يتولى اخراجه الليث حجو.
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