هازال كايا وعلي أتاي يحتفلان بزفافهما.. ولفتة إنسانية للضّيوف!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفلت الفنانة التركية هازال كايا نجمة مسلسل العشق الممنوع بزفافها يوم أمس الـ 6 من فبراير على حبيبها الفنان والمخرج علي أتاي، في حفل زفاف ضخم اُقيم بفندق فيرمونت كوازار بمدينة إسطنبول.

وتألقت العروس بفستانين؛ الأول كان من تصميم صديقها أوزغور ماسور، وقالت كايا عنه إنها وعندما كانت بعمر الـ17 وعدت صديقها أن ترتدي فستان زفاف من تصميمه، وبالفعل قامت بتنفيذ وعدها.

وتميّز الفستان ببساطته؛ إذ جاء بقصة الأكتاف المكشوفة مع أكمام من القماش الشفاف وذيل طويل، وأكملت العروس إطلالتها بإكسسوار خاص عند الطرحة التي جاءت طويلة، على شكل قبعة صغيرة مع قطعة تشبه الشبك، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة حتى تتناسب مع الطرحة المليئة بالتفاصيل.

وقالت كايا خلال استعراضها فستان زفافها الأول، إنها اختارت أن يكون الثاني بسيطًا ليساعدها على الحركة والرقص؛ وهو بالفعل ما تميز به فستانها الثاني، والذي جاء باللون اللؤلؤي مُرصّعا بقطع إكسسوارات لامعة، تميز بوجود فتحة كبيرة من ناحية الصدر، ولتشعر كايا براحة أكبر تركت شعرها مُنسدلًا دون أي إضافات عليه.

وحرص عدد كبير من النجوم على المُشاركة في حفل الزفاف، منهم مُراد يلدريم وزوجته المغربية إيمان الباني، التي اختارت أن ترتدي قفطانا مغربيا مميزا، بالإضافة لزميلها في مسلسل "العشق الممنوع" الفنان التركي كيفانش تاتليتوغ، إلى جانب زوجته مصممة الأزياء الشهيرة باشاك ديزار، والنجم التركي شاتاي أولوسوي مع حبيبته دويغو ساريشين، كما تواجد بالحفل طاقم مسلسل "حكايتنا"، والذي تشارك في بطولته هازال، من بينهم النجمة سهرا شاش والتي تقدم شخصية تشيشك في العمل.

وكان شاهدا عقد القران هما المنتج مصطفى أوصلو والممثل أرتان صابان، وأعلن العروسان أنهما لن يسافرا حاليًا شهر العسل، وذلك لانشغالهما ببعض الأعمال، وسيُعوّضانه ويُسافران خلال فصل الصيف.

وفاجأ العروسان الضّيوف بتوزيع تبرعات باسمهما بدلًا عن الحلويات لجمعية روح واحدة – ألف امل، وهي الخطوة التي حازت على إعجاب الضيوف وترحيبهم.

يُذكر أن علاقة حب قوية استمرت 5 سنوات جمعت هازال كايا 28 عامًا بالفنان علي أتاي 42 عامًا، ليعلنا عن خطوبتهما في نهاية 2018.