شكرا لقرائتكم "المستقبل" اليومية اللبنانية توقف إصدار نسختها الورقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت صحيفة "المستقبل" اليومية اللبنانية عن وقف إصدار نسختها الورقية والتحول إلى صحيفة إلكترونية.

تأسست "المستقبل" عام 1999 على يد رفيق الحريري، رئيس الوزراء الأسبق ووالد رئيس الحكومة المكلف الحالي.

ويقتصر عددُ الصحفِ اللبنانية المتبقية اليوم على 6 جرائد، بعضُها يعاني من شح مالي وبعضُها الآخرُ يسيرُ على خطى السفير والأنوار والمستقبل.

وتطوي المستقبل صفحة ماضيها الورقي لتنضمَ إلى أسراب المغردين على المواقعِ الإلكترونية، وسط أزماتٍ اقتصاديةٍ واجتماعية تعصفُ بالصحفِ الورقية في لبنان.