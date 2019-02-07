ثلاثة دويوهات بألبوم مي كساب

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: يضم ألبوم الفنانة مي كساب الذي تعود به بعد غيابٍ طويل، 3 دويوهات بجانب عدد من الأغنيات الجديدة التي استغرقت في تحضيرها أكثر من عامين. علماً بأنها ستبدأ حملته الترويجية بشكلٍ مكثّف خلال الأيام المقبلة على منصات مواقع التواصل الإجتماعي.

وتجمعها الدويوهات الثلاثة مع الفنان الشاب فريد غنام، والمغنّي الشاب محمد حسام الشهير بالعفريت، فيما تتعاون مع داليا عمر، منة عطية وشذى.

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