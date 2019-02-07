اعتراض "الأزهر" يُغيّر اسم مسلسل رانيا يوسف

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: كشفت الفنانة رانيا يوسف أن سبب تغيبر اسم مسلسلها الرمضاني الجديد من "مليكة إبليس" إلى "وبينا ميعاد" هو اعتراض مؤسسة الأزهر الشريف على اسم العمل. مؤكدة على أن التتسمية الجديدة أصبحت نهائية للعمل.

وأضافت في تصريحٍ لـ""الخليج 365"" أن مسألة اعتراض الأزهر على الأسم كانت حقيقة وليست شائعة. لافتة إلى أن فريق العمل يبذل أقصى ما في جهده لخروج العمل بشكلٍ جيد عند العرض في السباق الرمضاني.

وأكدت أن مسألة الاعتراض على الاسم لم تزعجهم وتم التوافق على الاستجابة لها على الفور، لأنهم يحترمون الأزهر ومكانته.

وحول دورها، قالت أن فريق العمل بدأ التصوير بالفعل وهي ستبدأ خلال أيام، لافتة إلى أنها تشعر بالتفاؤل بهذا العمل لكونه يعيدها للسباق الرمضاني بعد غياب.

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