يسرا المسعودي سعيدة بمشاركتها في " عمرو خريستوا"

كشفت الفنانة التونسية يسرا المسعودي أنها سعيدة بالمشاركة في فيلم "عمرو خريستوا" والذي يتم عرضه خلال الفترة الحالية بدور العرض السينمائية .

وأوضحت في حوار خاص إلى " لايف ستايل" أنها تقدم شخصية "ندى" , وهي فتاة إرهابية تقوم بتفجير نفسها خلال السياق الدرامي للفيلم للانتقام لشقيقتها , مؤكدة أن موافقتها على تقديم هذه الشخصية كان بمثابة تحدي ومغامرة كبيرة بالنسبة لها , بخاصة أنها لأول مرة تقدم هذه الشخصية في عمل فني لم تقدمها من قبل نهائيًا في أي عمل فني قبل فيلم"عمرو خريستوا".

وأشارت يسرا أنه رغم أن الشخصية تعد مركبة ولكنها تعاملت معها ببساطة شديدة دون تكلف أو مبالغة في التصرفات , بخاصة أن الشخصية تعتمد في المقام الأول على الإحساس والمشاعر الداخلية , مضيفة أنها قامت بترجمة تصرفاتها ومشاعرها الداخلية في صورة تعبيرات ملامح وجهها وعينيها وهنا كان التحدي الكبير بالنسبة لها أن توصل ما تشعر بيه من ألم ومرارة للمشاهدين دون تكلف أو مبالغة.

يذكر أن فيلم "عمر خريستو" يضم عددًا من النجوم منهم الفنان لطفي لبيب وعاطف عبد اللطيف، ودومينيك حوراني، وسامي مغاوري وأحمد التهامي وياسر الطوبجي وعماد رشاد، وياسر علي ماهر وريهام عزيز ومارتينا عادل، ويسرا المسعودي وزينب عبدالوهاب ومحمود تركي وأحمد السلكاوي.

وتم تصوير الفيلم بين لبنان والقاهرة والإسكندرية وضم أماكن تصوير مختلفة ما بين البحر والجبال وبين الجمهور في الشوارع، بالإضافة إلى وجود معارك وتفجيرات تحتاج إلى الدقة العالية حتى تظهر بالشكل المطلوب.

قد يهمك أيضاً :

تألّق التونسية يسرا المسعودي خلال أحدث جلسة تصوير لها بفستان زيتي

يسرا المسعودي تُصور أولى مشاهدها في "عزمي وأشجان" في جاردن سيتي