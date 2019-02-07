طارق الإبياري سعيدة بالاشتراك في "فلانتينو"

كشف الفنان طارق الإبياري، عن سعادته بالوقوف أمام الفنان الكبير عادل إمام للمرة الثانية، خلال مشواره الفني، حيث أنه يُشارك في مسلسل "فلانتينو"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وسيقوم ببطولته الفنان عادل إمام.

قال الإبياري في تصريح خاص لـ"لايف ستايل"، إنه سيقوم بدور أحد أبناء عادل إمام في العمل، وهو دور جديد والقصة نفسها مُختلفة.

يًذكر أنّ مسلسل"فالنتينو"، بطولة عادل إمام، ودلال عبد العزيز، وسامح حسين، ووفاء صادق، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وهدى المفتي، وسليمان عيد، وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.

عادل إمام يلتقي دلال عبدالعزيز في " فلانتينو" رمضان المقبل

طارق الإبياري يُعلن سر مشاركته في "ممنوع الاقتراب أو التصوير"