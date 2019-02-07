كشف الفنان طارق الإبياري، عن سعادته بالوقوف أمام الفنان الكبير عادل إمام للمرة الثانية، خلال مشواره الفني، حيث أنه يُشارك في مسلسل "فلانتينو"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وسيقوم ببطولته الفنان عادل إمام.
قال الإبياري في تصريح خاص لـ"لايف ستايل"، إنه سيقوم بدور أحد أبناء عادل إمام في العمل، وهو دور جديد والقصة نفسها مُختلفة.
يًذكر أنّ مسلسل"فالنتينو"، بطولة عادل إمام، ودلال عبد العزيز، وسامح حسين، ووفاء صادق، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وهدى المفتي، وسليمان عيد، وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.
عادل إمام يلتقي دلال عبدالعزيز في " فلانتينو" رمضان المقبل
طارق الإبياري يُعلن سر مشاركته في "ممنوع الاقتراب أو التصوير"
كانت هذه تفاصيل خبر طارق الإبياري سعيدة بالاشتراك في "فلانتينو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.