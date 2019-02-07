رانيا يس سعيدة بالاشتراك في "فلانتينو"

كشفت الفنانة رانيا محمود يس، عن سعادتها بالاشتراك في مسلسل "فلانتينو"، حيث قالت، "سعادتي لا توصف بأنني سأشارك الكبير عادل إمام عمله الدرامي الجديد".

وقالت في تصريح خاص لـ"لايف ستايل"، إنها تقوم بدور مُدرسة، تُعاني من عدم الإنجاب، مما يعرضها لمشاكل مع زوجها، مضيفة، "العمل مع الزعيم متعة لن تنتهي".

يُذكر أنّ المسلسل من بطولة عادل إمام، ودلال عبد العزيز، ورانيا محمود ياسين، وهدى المفتي، وطارق الإيباري، ومحمد الكيلاني، ووفاء صادق، وبدرية طلبة، وعدد آخر من الفنانين من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

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