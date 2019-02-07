نجمات خلعن "الحجاب" بعد ارتدائه لسنوات واستسلمن لإغراءات الفن

أثار خلع الفنانتين شهيرة و سهير رمزي الحجاب ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك أثناء ظهورهما مع المصمم هاني البحيري في معرض بمناسبة الاحتفال بأعياد الحب، ولم تكنّا أول من خلعن الحجاب، فهناك قائمة طويلة من الفنانات تخلين عنه بعد ارتدائه لأعوام طويلة.

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الفنانة حلا شيحا خلعت حجابها في شهر أغسطس من العام الماضي بعدما اعتزلت الفن 2009 وعملت كداعية دينية وتزوجت من كندي مسلم وأنجبت منه أولاداً وكانت مفاجأة لجمهورها وللوسط الفني خصوصاً بعد مرور 12 عاماً على ارتدائها النقاب والبعد عن الأضواء.

وكشفت شيحة بحسب ما نشرت عبر حسابها على "انستغرام"، عن أول أعمالها بعد خلع النقاب أنها ستشارك في مسلسل "زلزال"، الذي يعرض في رمضان القادم، برفقة محمد رمضان.

وفي عام 2008 فوجئ الجميع بالمطربة شاهيناز تعلنaعن ارتدائها الحجاب، ورفضها إحياء الأفراح المختلطة، بعد أن كانت مطربة صاعدة في بداية مشوارها، وظلت ملتزمة لمدة 9 سنوات، قبل أن تقوم بخلع الحجاب، وتصرح بكونها قررت العودة إلى الشكل الذي اعتاد عليه جمهورها.

وأكدت شاهيناز أنها ارتدت الحجاب في فترة كانت تمر فيها بحالة نفسية صعبة بالتزامن مع ولادة ابنها، إلا أنها لم تستطع بعدها أن تصل إلى جمهورها بأكمله، وأن تقدم الفن المتعارف إليه وهي ترتدي الحجاب لذلك قررت خلعه.

كما فوجئ الوسط الفني بقرار الفنانة عبير صبري الاعتزال، وارتدائها الحجاب وقت أن كانت تقدم مسرحية "دو ري مي فاصوليا" بصحبة الفنان سمير غانم، وكانت المسرحية تحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضها، وهو ما أصاب الجميع بالصدمة.

بررت الأمر في أكثر من لقاء تلفزيوني، وأكدت أنها استمعت إلى عدد من الدروس الدينية التي دفعتها لاتخاذ القرار، وبعدها اتجهت إلى تقديم البرامج الدينية، إلا أنه لم تمضِ سوى سنوات قليلة، حتى عادت إلى الساحة الفنية بعد خلعها الحجاب، ولاقت هجومًا كبيرًا بسبب الجرأة التي اتسمت بها أدوارها.

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