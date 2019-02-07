كيف تغير أيقونات هوليود منذ بدايتهم حتى الآن.. جورج كلونى الأبرز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جورج كلونى، جوليا روبرت، مادونا، ميل جيبسون، ليوناردو دى كابريو وغيرهم من نجوم صاروا أيقونات فى هوليود والعالم أجمع، ربما لا يتخيل معجبوهم الذين يقدرون بالملايين أن هناك سنوات طويلة مرت عليهم فى عالم التمثيل، كما ظهر خلال تقرير موقع "ديلى ميل" الذى تطرق إلى الأمر من خلال صور لهؤلاء النجوم بواسطة الفوتوشوب، ظهر فيها النجم بصورته فى السابق أثناء بداية ظهوره على الساحة وبجانبه صورته الآن بعدما تقدم فى العمر ووصل لما وصل إليه من نجومية كبيرة بشكل ربما سيفاجأ كثيرون ممن لم يتوقعوا مرور تلك السنوات بسرعة على نجومهم المفضلين.

السير بول ماكرثى وبجانبه صورته حينما كان طفلاً قبل بلوغه الـ 76 سنة

النجم الكبير هاريسون فورد

إيما واتسون ذات الـ28 عاما وبجانبها صورتها فى البداية بسلسلة هارى بوتر

جورج كلونى يبلغ حالياً 57 عاما

جوليا روبرت التى تخطت 50 عاما وصورتها قبل 30 عاما

كلينت ايستوود

ليوناردو دي كابريو يبلغ حالياً 44 سنة

مادونا أتمت عامها الـ 60 خلال الفترة الأخيرة

ميل جيبسون يبلغ من العمر حالياً 63 عاما

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