شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. لقاء الخميسى فى لوك جديد بعد قص شعرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى قرار جرىء شاركت الفنانة لقاء الخميسى جمهورها بلحظة قص شعرها، ونشرت صورة لها داخل الكوافير قبل تغيير النيولوك الخاص بها، وبعد الانتهاء من النيولوك، عبر خاصية ستورى على حسابها على موقع تبادل الصور "إنستجرام".

وتشارك الفنانة لقاء الخميسى فى مسلسل "أبواب الشك" من تأليف محمد ناير، إخراج أحمد سمير فرج، ومن بطولة خالد سليم، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسنى، جيهان خليل، تامر شلتوت، ميار الغيطى، عبد الرحمن أبو زهرة، محمد إبراهيم يسرى، حنان سليمان، عبير منير وآخرين.



لقاء الخميسى بعد قص شعرها



لقاء الخميسى بعد قص شعرها



لقاء الخميسى بعد قص شعرها



لقاء الخميسى بعد قص شعرها



لقاء الخميسى بعد قص شعرها