شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. قصيدة جديدة للشاعر إسلام خليل تفضح قناة الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الشاعر إسلام خليل قصيدة جديدة هاجم فيها قناة الجزيرة القطرية بعد تحريضها على مصر والتشجيع على الإرهاب والإلحاد، خلال فيلم قصر عرضته القناة للتحريض على مصر بعنوان "سبع سنين"، وذلك استمراراً للقصائد التى يطرحها إسلام دعماً للوطن أمام المخططات عليه فى الفترة الأخيرة. وتقول كلمات القصيدة: قطر عاملانا فيلم.. قطر عاملاناا فيلم قطرة عاملانا فيلم اسم سبع سنين جتكم ستين وكسة طول عمركوا خايبين جتكم ستين وكسة طول عمركوا خايبين.. طول عمركوا خاينين تصوير فاشل والمخرج مظبتشى الكاميرا تمام واللى عامل ارهابى مش حافظ الكلام اللى عامل إرهابى مش حافظ الكلام.. مش حافظ الكلام جايبين واحد فى عشة وممسكينه سلاح مخبى وشه وقاعد عامل فيها سفاح مخبى وشه وقاعد عامل فيها سفاح.. مخبى وشه وقاعد عامل فيها تمساح فيلم إيه يا جزيرة بطلوا هيصة يا هبل صدق اللى قال خنزيرة وخيبتكوا بقت دوبل صدق اللى قال خنزيرة وخيبتكوا بقت دوبل.. وخيبتكوا بقت دوبل لا بتعرفوا تمثلوا وتفبركوا مواضيع والفيلم دا فيلم أونطة يا شوية مقاطيع والفيلم دا فيلم أونطة يا شوية مقاطيع.. يا شوية مقاطيع قناة الجزيرة خلاص لسعت وجنانها زاد بتنشر الإرهاب وتشجع على الإلحاد بتحاربوا الدين يا خونة كفاية عليكوا الإرهاب كاميرا ومذيع ومراسل خلاص بقيتوا صحاب كاميرا ومذيع ومراسل خلاص بقيتوا اصحاب.. خلاص بقيتوا اصحاب قطر عمالة تتسلى كترت بقا أفلامها وأنا بردو كمان هتسلى وافضح لها إعلامها وأنا بردو كمان هتسلى وافضح لها اعلامها..وأفضح لها اعلامها تعملوا لمصر فيلم أعملكوا 100 أغنية وأطالبهم يشيلوكوا من الجامعة العربية وأطالبهم يشيلوكوا من الجامعة العربية..من الجامعة العربية أنا من دلوقتى فاضيلكوا يا جزيرة كلها أرامنت وقولوا لابن ماما سلملنا على طنطوقولوا لابن ماما سلملنا على طنط قولوا لتميم وحكومته سلم لنا على طنط.. سلم لنا على طنط

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