شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أحمد أمين يفتتح أول عروضه المسرحية بـ6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم، الخميس، أولى عروض فرقة "أمين وشركاه" على أحد مسارح مدينة 6 أكتوبر، ويبدأ أمين مشروعه المسرحى بعرضى "المرجيحة"، و"ورينا شطارتك".

ويجسد أحمد أمين العديد من الشخصيات خلال مسرحياته، ويناقش من خلالها قضايا متعلقة بسلوكيات الإنسان المصرى ومتغيرات المجتمع، ويشاركه ممثلو شباب من خريجى المعهد العالى للفنون المسرحية ومسارح الجامعات.

أمين أعلن فى بيان صحفى أن رحلته لاختيار الممثلين لم تكن بالقصيرة، متنقلًا بين مسارح المحترفين والهواة، مرورًا بعروض مسارح الجامعات والنقابة وغيرها، لتظهر مجموعة "أمين وشركاه" مكونة من حوالى 20 فنانا وفنانة.

وأضاف أمين أنه لن يفرط فى شعوره بأنه فرد من أفراد الأسرة العربية عمومًا والمصرية خصوصًا، مستمرًا فى تقديم الموضوعات الاجتماعية، محافظًا على تناولها بالطريقة التى طالما أحبها جمهوره، وأن ورشة الكتابة معظمها من الذين شاركوا فى كتابة حلقات "البلاتوه".

وتابع أمين "رغم إيمانى بضرورة الارتجال للمساعدة على خلق روح التناغم بين أعضاء فريق "أمين و شركاه" فى فترة التدريب والبروفات، إلا أنه لا مجال للارتجال على المسرح، لأن الالتزام بالنص المسرحى جزء من احترام المتلقي".

يذكر أن أبطال "أمين وشركاه" أقاموا عرضاً الثلاثاء الماضى بمشاركة الفنانة عارفة عبد الرسول، قبل أن تعرض الخميس والجمعة من كل أسبوع للجمهور، وتجسد "عارفة" فى العرض شخصية والدة الفنان أحمد أمين.