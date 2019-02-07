شكرا لقرائتكم خبر عن فنانات يرفعن شعار مسلسل واحد لا يكفى فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرفع عدد من الفنانات فى دراما رمضان هذا العام شعار مسلسل واحد لا يكفى، حيث تواجدت بعض الفنانات بأكثر من عمل فى المنافسات الرمضانية، وشهدت الأسابيع الماضية انطلاق تصوير غالبية المسلسلات المقرر عرضها فى الشهر الكريم وتم الكشف عن الفنانين المشاركين فى بطولتها.

وتأتى الفنانة أيتن عامر على رأس الفنانات اللاتى يظهرن بعملين فى دراما رمضان هذا العام، حيث تصور حالياً دورها فى مسلسل "طلقة حظ" مع مصطفى خاطر وتأليف ايهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين، كما تستعد لتصوير مشاهدها فى مسلسل "ابن أصول" مع حمادة هلال وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير، والعملان من إنتاج شركة سينرجى.



أيتن عامر

أيضاً الفنانة يسرا اللوزى تتواجد فى دراما رمضان هذا العام بمسلسلين الأول هو "كلبش 3" مع النجم أمير كرارة وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وتقدم فيه دور البطولة النسائية، كما تشارك أيضاً فى بطولة مسلسل "قمر هادى" مع النجم هانى سلامة وتأليف اسلام حافظ وإخراج سميح النقاش والعملان من إنتاج شركة سينرجى أيضاً.



يسرا اللوزى

ونفس الأمر بالنسبة للفنانة ايمان العاصى التى تظهر هذا العام بمسلسلين الأول هو "لمس أكتاف" مع النجم ياسر جلال وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، والثانى "ملايكة ابليس" مع غادة عادل ورانيا يوسف وتأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى.



ايمان العاصى

كذلك الفنانة هبة مجدى التى تشارك فى بطولة مسلسلين هذا العام هما "طلقة حظ" مع مصطفى خاطر، و"ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى، هذا بالاضافة إلى الفنانة ميرنا نور الدين التى تصور حالياً مسلسلين للعرض فى رمضان المقبل هما "هوجان" مع محمد امام وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، و"طلقة حظ".



هبة مجدى

وانضمت الفنانة عبير صبرى إلى قائمة الفنانات اللاتى يقدمت أكثر من عمل فى رمضان المقبل، حيث تستعد لتصوير دورها فى مسلسل "هوجان" مع محمد إمام، كما وافقت على المشاركة فى بطولة مسلسل عمرو يوسف الجديد الذى يكتبه نبيل عبد الحميد ومحمود حجاج ويخرجه محمد سلامة.